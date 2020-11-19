شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش:الوحدة مطالب باللعب بذكاء أمام عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

وصف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، مواجهة عجمان في دوري الخليج العربي السبت بالمهمة للغاية، مبيناً أنها أمام منافس يمتلك حافزاً كبيراً وإن لم تخدمه النتائج، وعلى فريقه أن يقدم أفضل ما لديه، وأن يلعب بذكاء لتجاوز المنافس وحصد النقاط.

وقال: المباراة مهمة للغاية أمام عجمان، الفريق الذي يمتلك طموحاً وحافزاً كبيرين بالرغم من أن النتائج خذلته، أذكر خسارتنا أمامه في المباراة الودية قبل انطلاقة الموسم، قدم من خلالها أداء قوياً وجيداً، ويجب علينا أن نتملك نفس الحافز أن نقاتل لتقديم أفضل ما لدينا لحصد النقاط الثلاث.

وعن الوضع الحالي لفريق الوحدة قال: بجب علينا اللعب والتأقلم مع الأوضاع الحالية والظروف التي نمر بها، ومضاعفة الجهد لتحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة، وهذا يتطلب الأداء الجيد طوال الـ 90 دقيقة.

وأوضح رازوفيتش أنه يدرك طموح كل الفرق عندما تواجه عجمان وقال: ليس هناك شيء سهل وبالتأكيد المنافس يمتلك الطموح نفسه، وعندما كنت مدرباً للظفرة كنا نظهر أفضل ما لدينا عندما نواجه الوحدة والفرق الكبيرة، وهذا حق مشروع للكل، ولذلك علينا أن نقاتل من أجل تحقيق هدفنا من اللقاء.

وأكد مدرب الوحدة أن عجمان فريق جيد، ولديه عناصر جيدة وقال: نتوقع مباراة قوية أمام خصم لم تخدمه النتائج بالرغم من حصوله على فرص كثيرة في المباريات، ولذلك درسناهم وحللنا نقاط القوة لديهم وهي تتركز في الأطراف، وعلينا أن نلعب أمامه بذكاء ونتجنب الأخطاء.

وعن وضع خليل إبراهيم ومشاركته في المباراة أكد رازوفيش أن اللاعب سيغيب لعدم اكتمال شفائه.