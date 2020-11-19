شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود كهربا لاعب الأهلي المصري بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثبتت نتيجة مسحة كورونا،إصابة محمود عبد المنعم «كهربا» صانع ألعاب فريق الأهلي بفيروس كورونا، عقب أجراء المسحات داخل القلعة الحمراء أمس، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت في ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وتأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة، المقرر إقامته يوم السبت المقبل، والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات.

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