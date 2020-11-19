“شارجور” يتسبب في حريق مهول في مراكش- صور

تسبب شاحن هاتف محمول، في حريق مهول، اليوم الخميس، داخل منزل في الحي الصناعي في مقاطعة سيدي يوسف بن علي في مراكش.

وحسب مصادر محلية، فإن شاحنا للهاتف “شارجور”، تسبب في اندلاع الحريق في المنزل المذكور، الذي استنفر مصالح الوقاية المدنية، والسلطات، ومصالح الأمن.

وأضاف المصدر ذاته أن الحريق لم يخلف أي خسائر في الأرواح، في حين تسبب في خسائر مادية كبيرة في المنزل المذكور.

وفور علمها بالخبر، حلت عناصر الوقاية المدنية في عين المكان، وعملت على إخماد الحريق، الذي كاد ينتقل إلى منازل أخرى مجاورة، فيما تم فتح تحقيق في ظروف، وملابسات الحادث.