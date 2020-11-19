نشرة كورونا في المغرب.. 4559 إصابة جديدة بالفيروس -تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 311554 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 4641 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 257992 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 77 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 5090 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.