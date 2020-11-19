تنظيم بطولة المغرب في “البريك دانس” شهر مارس

تسعد الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية الرشاقة البدنية الهيب هوب والأساليب المماثلة، الإعلان عن تنظيم بطولة المغرب في البريكدانس “Championnat Breakdance Morocco” المفتوحة في وجه جميع “BBOYS” و “BGIRLS” بالمغرب وكذا المقيمين بالخارج، الراغبين في المنافسة من أجل الانضمام إلى المنتخب الوطني للبريكدانس.

هذه البطولة الوطنية التي تهم الفئات التالية : “BBOYS“ كبار – “BGIRLS” كبيرات – “BBOYS“ و “BGIRLS“ فتيان، حسب بلاغ الجامعة الوصية، ستتم عبر سلسلة من المسابقات مقسمة على مرحلتين، المرحلة الأولى التي ستجرى عن بعد، ستنطلق بالتصفيات الأولية ثم التصفيات التأهيلية، فيما ستجرى الأدوار الإقصائية والمسابقة النهائية في شهر مارس 2021، وخلال كل دورة من المنافسات يبعث كل “BBOY“ و “BGIRL” مقطع فيديو مصور للعرض الذي سيشارك به، مدته تتراوح بين 60 و 90 ثانية، على إيقاع موسيقى “Dj Red Shirt” التي خصصتها اللجنة المنظمة لهذه المسابقة، والتي يمكن تحميلها من المنصة الإلكترونية بياناتي بالضغط على زر “كيفية المشاركة”، وستقوم بعد ذلك لجنة التحكيم بتقييم أداء كل مشارك على حدى وفق نظام المنافسات الخاص بالجامعة الملكية المغربية الرياضات الوثيرية، الرشاقة البدنية، الهيب هوب والأساليب المماثلة والإعلان عن المؤهلين في كل مرحلة، وقد خصصت الجامعة جوائز مادية للفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة.