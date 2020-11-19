المرصد السوري: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية شمال الرقة السورية

الخميس 19 نوفمبر 2020

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان في ريف الرقة الشمالي، بأن القوات التركية بدأت إنشاء قاعدة



عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، حيث بدأت جلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات القصف والاستهدافات من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على عين عيسى وريفها، بحسب المرصد.

وكان المرصد قد وثق أمس الأول الثلاثاء، إصابة 3 مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة عين عيسى شمالي الرقة.