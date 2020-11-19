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شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: العثور على القنصل الفرنسي "مشنوقاً" في محل إقامته والان مع التفاصيل
الخميس 19 نوفمبر 2020
أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب وفاة القنصل العام الفرنسي في مدينة طنجة، اليوم الخميس، في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن انتحاره في مكان إقامته، وفق ما نقله موقع قناة "الحرة".
وكتبت السفارة على توتير "ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19 نونبر".
واكتفت السفارة بنقل تعزية العاملين فيها إلى عائلته وأصدقائه دون ذكر المزيد من تفاصيل الوفاة.
وأكد الأمن المغربي العثور على جثة القنصل مشنوقاً في محل إقامته داخل القنصلية، فيما طوقت عناصر الأمن مقر القنصلية.
وكان موقع "le360" المغربي قال إن المعطيات الأولية تؤكد أن القنصل، 55 عاما، أقدم على الانتحار في الساعات الأولى من اليوم، إذ وجد مشنوقاً.
ولا تعرف الأسباب وداوفع الانتحار، إلا أن الموقع قال إن" القنصل كان يعيش مشاكل خاصة وتقدم بطلب إعفائه من مهامه الدبلوماسية لسفير فرنسا بالمغرب رغم مرور أسابيع قليلة على تعيينه في منصبه".
ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا ، القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19نونبر. يشاطر جميع العاملين في السفارة الفرنسية عائلته وأقربائه وأصدقائه أحزانهم ويتقدمون لهم بأحر التعازي. تشكر السفارة جميع من عبروا عن تضامنهم. pic.twitter.com/lfP3emS0zY— La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc)
ببالغ الأسى، تعلمكم سفارة فرنسا في الرباط بوفاة دونيس فرانسوا ، القنصل العام الفرنسي في طنجة، يوم الخميس 19نونبر.— La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) November 19, 2020
يشاطر جميع العاملين في السفارة الفرنسية عائلته وأقربائه وأصدقائه أحزانهم ويتقدمون لهم بأحر التعازي.
تشكر السفارة جميع من عبروا عن تضامنهم. pic.twitter.com/lfP3emS0zY
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