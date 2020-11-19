شكرا لقرائتكم خبر عن السودان ترفض استئناف مفاوضات سد النهضة وفق المنهج السابق والان مع التفاصيل

الخميس 19 نوفمبر 2020 أعلنت السودان رفضها استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وفق المنهج السابق، وطالبت بالعودة للاتحاد الأفريقي باعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسيا.

وأكدت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان حول الاجتماع الذي عقد اليوم، عبر تقنية الفيديو بين السودان ومصر وإثيوبيا، لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى المتعثرة، تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي، مشيرا الى أنه بالرغم من توضيح السودان لموقفه إلا أنه وفي مخالفة إجرائية واضحة من رئيسة الاجتماع مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة عشرة أيام قادمة.

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