شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تدرس إنهاء التعاون مع أمريكا عقب القبض على وزير سابق والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف إبرار في مؤتمر صحفي إلى جانب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن الولايات المتحدة انتهكت اتفاق عام 1992 بأن جميع التحقيقات يجب أن يتم مشاركتها مع المكسيك.
وأوضح إبرار "هناك طريقان. إما أن يتم إصلاح هذا الانتهاك للاتفاقية القائمة بيننا، أو سنعيد النظر في شتى مناحي التعاون" بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال إبرار إن هذه هي اللهجة التي استخدمها في رسالته إلى الولايات المتحدة.
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