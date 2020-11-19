شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في خط لأنابيب الغاز بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

قال شهود عيان إن انفجارا ضرب خط أنابيب الغاز الطبيعي العريش-القنطرة بشمال شبه جزيرة سيناء في مصر اليوم الخميس. وأضافوا أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف تصاعدت من خط الأنابيب في وصفهم للمشهد من موقع رؤيتهم للحدث من مدينة العريش وحولها. ولم يتضح بعد حجم الضرر الذي لحق بخط الأنابيب.

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