شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي : الأوضاع في ليبيا غير مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في العاصمة التونسية خلال الأيام الماضية ، اتفقوا على صلاحيات المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء على أن يكون لرئيس الوزراء نائبان.

وقالت في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي قدمتها اليوم، عبر الفيديو أن المشاركين في الملتقى اتفقوا أيضا على إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي مؤسسة سيادية وتستطيع إجراء الانتخابات في حال توفرت الظروف والأموال.

من جانب آخر، عدت المسؤولة الأممية ، أن الاتفاق على إدارة إيرادات النفط سيساعد في تحسين الوضع الإنساني في ليبيا، مؤكدة إحراز تقدم كبير ضمن حزمة الأهداف المحددة في جنيف.

وأوضحت أنه تم إحراز تقدم ملموس من حزمة تدابير بناء الثقة بين الأطراف الليبية، معربة عن تفاؤلها لإعادة الطيران إلى مناطق أخرى قريبا.

وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن الوضع في ليبيا لازال هشا ولم يتم بعد البدء في سحب القوات من الجانبين، مبينة أن الطيران العسكري يتم رصده في مطار مصراتة.

وأعربت خلال إحاطة بمجلس الأمن عبر تقنية الفيديو حول التطورات في ليبيا عن تفاؤلها بشأن الطريق نحو حل الأزمة الليبية، مؤكدة أن 10 سنوات من الحرب لا يمكن حلها في أسبوع لكن لغة السلام تغلب على لغة الحرب.

وأشارت إلى أنه بعد تعليق الأعمال القتالية انخفض عدد النازحين والمهجرين من 426 ألفًا إلى 392 ألف شخص ولكن عودة المهجرين لمنازلهم تقف أمامها عوائق الألغام وغيرها.

وبشأن الأوضاع الصحية في ليبيا قالت وليامز إن استمرار إغلاق المرافق الصحية بسبب نقص العاملين والمعدات لا يضر فقط بمساعي مواجهة كورونا وإنما بالرعاية الصحية المقدمة للمرضى عموما، مبينة أن اللقاحات في ليبيا قاربت على النفاد وهو ما يزيد خطر انتشار أمراض يمكن تفاديها.