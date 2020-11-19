ألمانيا: تركيا يجب أن توقف الاستفزازات في شرق البحر المتوسط

19 نوفمبر,2020
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجدداً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في ديسمبر كانون الأول.
وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس "الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر".
وأضاف "إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب".
وأكد أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجدداً.
برلين: المجلة
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