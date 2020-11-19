"مخطوفو داعش" بسوريا.. متى يعودون لأوطانهم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

ملف "مخطوفو داعش" جرح غائر داخل كل بيت سوري ينتظرون الكشف عن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في سوريا، إثر احتجازهم من قبل تنظيم داعش في وقت سابق.

بدموع الوحشة والاشتياق، تتفقد الأم السورية الحزينة ثياب ولدها الوحيد صقر الذي اختطفه داعش قبل خمس سنوات، ولم يتركوا لها سوى الصورة الوحيدة التي التقطتها له في عامه الدراسي الأول..

داعش سوريا.. هزائم متتالية وانهيار تدريجي



لم تعد الأم المكلومة تتحمل أعباء الحياة مع ابنتها الوحيدة، فالتنظيم الذي أخفى صقر ذا الخمسة عشر عاما وهو يتناول الطعام مع ثلة من أبناء المنطقة، متهما إياه بالتعامل مع التحالف الدولي في وضع شرائح التنصت، هو ذاته الذي ألحق الألم بالعديد من أهالي المناطق التي احتلها التنظيم الإرهابي في الأعوام السابقة.

قناصو داعش يعرقلون خروج المدنيين من الموصل



المجلس المدني لبلدة الهول السورية، يوثق جرائم داعش بحق المدنيين، الذين فقدوا أبناءهم وذويهم خلال حكم التنظيم الإرهابي دون أسباب واضحة، حيث كان يتم اعتقالهم وقطع رؤوسهم، وأيديهم حينا، أو جلدهم في أحيان أخرى.