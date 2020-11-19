حملة ترامب تسحب طعنها بنتائج ولاية ميشيغان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها ستسحب طعنها في نتائج التصويت بولاية ميشيغان.

وقال رودي جولياني محامي ترامب: "قررنا سحب دعوانا القضائية في ميشيغان كنتيجة مباشرة لتحقيق الإغاثة التي سعينا إليها".

وأضاف: "إيقاف اعتماد الانتخابات في مقاطعة (واين) قبل الأوان، وقبل أن يطمئن السكان إلى أنه تم احتساب كل صوت قانوني، لم يتم".

يذكر أن مركز إديسون للأبحاث أفاد الجمعة الماضي، بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

ويرفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية فيها.