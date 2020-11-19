حكام الإمارات يهنئون أمير موناكو باليوم الوطني لبلاده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.



كما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني.

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