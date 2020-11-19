شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبو الغيط يدين زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمستوطنات بالضفة والجولان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلتين.



وأكد "أبو الغيط" في بيان اليوم، أن هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويُشجع الحكومة الإسرائيلية على المُضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية التي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين.

وأعرب الأمين العام عن رفضه لهذا التحرك غير المسبوق من جانب مسؤول أمريكي رفيع، مؤكدًا أنه يضرب عرض الحائط بترسانة من القرارات الدولية، لعل أهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، الذي عدّ المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وأكد رفض الأمم المتحدة الاعتراف بأية تغييرات تجريها إسرائيل على الأرض المحتلة.

وقال "أبو الغيط"، إن إصرار بعض السياسيين الأمريكيين على استرضاء الحركة الاستيطانية في إسرائيل لا يخدم السلام المنشود إطلاقًا، بل يقلص من فرص تطبيق حل الدولتين في المستقبل، مناشدًا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته إزاء محاولات أطراف في الولايات المتحدة وإسرائيل التلاعب بالأسس التي يقوم عليها حل الدولتين لأهداف داخلية بحتة.