مستقبل وطن يوفر احتياجات المواطنين بالقرى الأكثر فقرا تحت شعار "معا من أجل مصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لدوره الوطني، وزع حزب مستقبل وطن الكثير من الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المنزلية للمواطنين في العديد من المحافظات، وذلك ضمن تحركاته التي يقوم بها تحت شعار "معا نعمل من أجل مصر"، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا بمصر.
ورصد تقرير بالفيديو الخطوات التى يقوم بها الحزب فى المحافظات، وذلك لدفع قيمة التصالح فى مخالفات البناء بالكثير من القرى، بالإضافة إلى توفير الكثير من الاحتياجات من العلاج والمسكن وغيرها، وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
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