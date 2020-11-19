وفاة مرشح قبل خوض جولة الإعادة لانتخابات النواب بدائرة قويسنا فى المنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مساء اليوم الخميس، منير مندور، المرشح على دائرة قويسنا - بركة السبع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب .وأكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن المرشح منير مندور المرشح على دائرة قويسنا - بركة السبع فى جولة الإعادة، وصل منذ قليل إلى مستشفى بركة السبع جثة هامدة وجار عمل تقرير أولى.
وكان المرشح منير مندور المرشح على دائرة قويسنا - بركة السبع فى جولة الإعادة قد تم حجزه بمستشفى بالقاهرة الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.
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