"يا فرحة ما تمت".. حريق يلتهم "جهاز" عروس في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: التهمت ألسنة النيران منقولات منزلية وأجهزة كهربائية خاصة بعروس بمركز الصف جنوب الجيزة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بمركز الصف. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع إطفاء الجنوب. وتبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الأرضي اتخذتها عروس كمخزن للمنقولات والأجهزة استعدادا لزفافها. المعاينة رجحت نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي. ومنع رجال الإطفاء خطر امتداد النيران إلى الشقق المجاورة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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