السياحة: غلق 7 مراكز غوص وأنشطة بحرية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارا بالغلق الإداري لـ 7 مراكز غوص وأنشطة بحرية بمحافظة جنوب سيناء.
وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار لمتابعة مدى التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، وبضوابط السلامة الصحية المعتمدة.
وقالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إنه تم إيفاد لجان للتفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، والتي رصدت خلال عملية التفتيش والفحص مخالفات لعدد سبع مراكز غوص وأنشطة بحرية من بينها كيانات غير شرعية تزاول النشاط دون الحصول علي ترخيص من الوزارة.
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