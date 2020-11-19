صور.. غلق وتشميع مركز دروس خصوصية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حملة على مراكز الدروس الخصوصية، في إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
أسفرت الحملة، التي جرى تنفيذها تحت إشراف اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعبد الحي سيد نائب رئيس المدينة، عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية في منطقة أرض الحرية، وذلك لمنع التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومخالفة القانون الخاص بإجراءات المنظومة التعليمية.
وأوضح رئيس المدينة أن هذه الإجراءات تأتي لمنع ظاهرة الدروس الخصوصية، وإغلاق مراكزها حرصًا على الطلاب وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، في ظل الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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