الخطوط الجوّية التركية تنطلق في شحن لقاحات "كورونا" الى دول العالم

انطلقت شركة "توركيش كارغو" التابعة للخطوط الجوية التركية، في شحن لقاحات كورونا المنتجة في الصين، إلى دول عديدة في كافة أرجاء العالم، بفضل امتلاكها أنظمة تبريد متطورة.
وأفاد بيان صادر عن الخطوط التركية، إن توركيش كارغو تقدم خدمات الشحن لـ 127 دولة.
وأضافت أنها بدأت بشحن لقاحات كورونا من الصين إلى البرازيل عبر إسطنبول، في رحلة تستغرق 17 ألف كم، مشيرة أنه تم وضع اللقاحات في 7 حاويات ذات أنظمة تبريد خاصة، خلال عملية الشحن.
وأوضحت أنها أسّست ممرّ شحن دولي لنقل الأدوية بين قرابة 400 وجهة حول العالم، أبرزها مومباي، وبروكسل، وإسطنبول، وسنغافورة، ودبي، وبازل، ولندن، وأمسترادام.
الاناضول
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