أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا والذي طوّره مركز "غامالايا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية. وأشارت مندوبة المنظمة لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حوار مع إذاعة "صدى موسكو" اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تسجّل حتى الآن أي لقاح ضد فيروس كورونا.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحّة العالمية تتلقّى طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضدّ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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