التعاون النووي على الطاولة الإماراتية الكورية الجنوبية

عقدت كوريا الجنوبية والإمارات، اليوم، الجولة الثالثة من المشاورات حول التعاون النووي بين البلدين، وهو محور رئيسي يتصدر الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
واتفق الجانبان على "مواصلة التعاون الثنائي بشكل وثيق كفريق واحد من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في استكمال أعمال بناء محطات (البركة) للطاقة النووية بنجاح وتعميق وتطويرالتعاون النووي بين البلدين".
وأكدت الوزارة، أن الجانبين استعرضا خطط 3 مشاريع ومدى تقدمها، وهي "بناء محطات الطاقة النووية ومشروع محطات الطاقة النووية في الخارج"، و"البحث والتطوير في مجال الطاقة النووية"، و"الأمن النووي وتنظيم السلامة النووية".
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