السودان: إرجاء الدراسة أسبوعين لضمان تطبيق إجراءات كورونا

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، إرجاء فتح المدارس لمدة اأسبوعين.

وقالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في بيان مقتضب، إنها قررت تأجيل فتح المدارس لمدة إسبوعين، لضمان

تطبيق المؤسسات التعليمية للاشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا ، وكان مقررا استئناف الدراسة فى السودان فى 22 نوفمبر الجارى، بعدما تم تأجيل فتح المدارس في شهر سبتمبر الماضى، بسبب الفيضانات والسيول التي ضربت السودان.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 15 ألفا و 299 حالة، بينها 1179 وفاة، و 9670 شخصا تعافوا.