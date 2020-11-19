فلسطين: المستوطنات الإسرائيلية ستزول عاجلًا أم آجلًا

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الخميس، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية لن تضفي الشرعية على تلك المستوطنات التي ستزول عاجلًا أم آجلًا، وفقًالقناة الغد.
كما ادان أبو ردينة، قرار الإدارة الأمريكية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية منتجات إسرائيلية.
وقال أبو ردينة، في تصريح صحفي ، إن “هذاالقرار هو تحد سافر لكل قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالًا لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية".
وطالب المجتمع الدولي وتحديدًا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصًا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة".
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