الاتحاد الأوروبي يعلق مفاوضات بريكست بعد ثبوت إصابة أحد المفاوضين بكورونا

علّق الاتحاد الأوروبي مفاوضات (بريكست) التجارية بعد ثبوت إصابة أحد المفاوضين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه - حسبما نقلت شبكة

(إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، إنه قرر مع نظيره البريطاني وكبير مفاوضي بريطانيا في محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي "ديفيد فروست" تعليق المفاوضات لفترة قصيرة.

وأضاف بارنييه أن المحادثات بين كبار المسؤولين سوف تستمر، يُشار إلى أن المفاوضات التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، منذ شهور، بسبب بعض الخلافات بين الطرفين.