محامي ترامب: سحب الدعوى القضائية على نتائج انتخابات ولاية ميشيغان

قرر رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب دعوته القضائية في ميشيغان كنتيجة مباشرة لتحقيق الإغاثة التي سعى إليها، في نتائج التصويت بالانتخابات الأمريكية بولاية ميشيغان، وفقًا لموقع روسيا

اليوم.

وأضاف: "إيقاف اعتماد الانتخابات في مقاطعة (واين) قبل الأوان، وقبل أن يطمئن السكان إلى أنه تم احتساب كل صوت قانوني، لم يتم".

يذكر أن مركز إديسون للأبحاث أفاد الجمعة الماضي، بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي بعد أن حسم السباق الرئاسي لصالحه في ولاية جورجيا.

ويرفض الرئيس الجمهوري دونالد ترامب نتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية فيها.