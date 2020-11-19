أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و4 حالات وفاة، فيما تم شفاء 61 حالة.
الإثنين والثلاثاء الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 221 إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 5 ولايات.
وأوضحت "الصحة السودانية"، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 15 ألفًا و 299 حالة، بينها 1179 حالة وفاة، و 9670 شخصًا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.