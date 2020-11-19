الأردن يحصي 5470 إصابة جديدة بكورونا و84 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية تسجيل 5470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.

وارتفع عدد حالات الإصابة في المملكة، منذ ظهور الوباء، إلى 169,396 حالة. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حالياً 67,062.

كما رصدت وزارة الصحة 84 وفاة. وهو ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2,053 حالة.

ووضعت الحكومة الأردنية، على غرار العديد من دول العالم، قيودا هذا الأسبوع لوقف تفشي كورونا من بينها إغلاق مراكز الترفيه بعد إغلاق الصالات الرياضية في وقت سابق هذا الشهر، وفرض قواعد للتباعد الجسدي.

كما وسعت، منذ الزيادة الأخيرة في الإصابات، حظر التجول الليلي وأبقت المدارس والجامعات مغلقة.

وقالت الحكومة إن الإغلاق العام المطول على مستوى البلاد هو الخيار الأخير للتصدي للوباء.

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