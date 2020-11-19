عقد اجتماع فلسطيني-إسرائيلي ثنائي

سيف اليزيد - أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ عقد اجتماع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل اليوم الخميس.

وقال الوزير، في بيان، إنه تم التأكيد في الاجتماع على أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والتي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة. وأضاف أنه تم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر.

وكان حسين الشيخ أعلن، أول أمس، أن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان.

في حينه، قال وزير الشؤون المدنية "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس (محمود عباس) بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وسبق أن أعلن عباس في مايو الماضي وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.