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الأردن تسجل 5470 إصابة جديدة بكورونا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأردن تسجل 5470 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5470 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 169395 إصابة.

وقالت في بيان صحفي، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2137 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 462 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 84 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2053 حالة.

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