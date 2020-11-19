كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. 8 مواصفات للمقاتلة الشبح F-35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصف طائرة المقاتلة طرازF-35 التي تطورها شركة "لوكهيد مارتن" بأنها مقاتلة من الجيل الخامس، فما هو معيار الانتماء للأجيال ومتى بدأ هذا التصنيف وماذا يعني في عالم المقاتلات؟

بدأ إطلاق تصنيف وتحديد انتماء الطائرات المقاتلة إلى "أجيال" مع الطائرات دون الصوتية الأولى في نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع كل تقدم كبير في التكنولوجيا والقدرات، ينطلق "جيل"، حتى بلغنا حالياً الجيل الخامس.

وفي هذا السياق يُشار إلى الطائرة F-35 Lightning II كـ"مقاتلة من الجيل الخامس"، وهو ما يعني أنها أحدثت نقلت نوعية بالمقارنة مع الطائرات الحالية.

وتجمع هذه المقاتلة بين قدرات التسلل المتقدمة وسرعة الطائرات المقاتلة وخفة الحركة، بالإضافة لتجهيزها بالكامل لجمع المعلومات بفضل شبكات استشعار عن بعد.

تمثل مقاتلة F-35 الأسرع من الصوت والمتعددة الأدوار قفزة نوعية في قدرة الهيمنة على الهواء والقدرة على التواجد والبقاء في بيئات جوية معادية.

وطائرة F-35 مجهزّة بحزمة من أجهزة الاستشعار المتكاملة، هي الأقوى والأشمل من أي طائرة مقاتلة في التاريخ.

تسمح مقاتلة F-35 للطيارين باختراق أي منطقة من دون أن يتم رصدهم. وقد تم تصميم الطائرة F-35 مع وضع ساحة المعركة بأكملها في الاعتبار.

وتستطيع مقاتلة F-35 بمفردها حاليا الاضطلاع بتنفيذ المهام، التي كانت تقوم بها عادة عدة طائرات متخصصة مثل: القتال الجوي والقصف جو - أرض وعمليات الهجوم الإلكتروني والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

يذكر أن هناك 3 إصدارات من هذه المقاتلة الشبح متعددة الأغراض والقدرات. ولكل إصدار مزاياه الخاصة.

ونموذج F-35A مخصص للإقلاع والهبوط الاعتيادي وتكلفة المقاتلة الواحدة منه هي 148 مليون دولار أميركي. أما النموذج F-35B فهو للإقلاع القصير والهبوط العمودي، وتكلفته 251 مليون دولار للمقاتلة الواحدة. والنموذج F-35C فهو المخصص للخدمة من على متن حاملات الطائرات بنظام CATOBAR، وتصل تكاليف إنتاج المقاتلة الواحدة منها 337 مليون دولار.

مواصفات المقاتلة هي التالية:

عدد أفراد الطاقم: 1

قمرة قيادة: 1

الطول: 15.7 متر

السرعة القصوى: 1.6 ماخ (1930 كلم/ساعة)

المسافة بين جناحيها: 10.7 متر

نصف قطر الدائرة القتالية: 1135 كلم

المدى: 2220 كم بالوقود الداخلي

أقصى سعة للوقود: 8382 كلغ.