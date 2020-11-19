العمراني لـ”اليوم 24″: كل الأحزاب معنية بموقف “إسلاميي” الجزائر من وحدتنا الوطنية

بعد الموقف المعادي للوحدة الترابية للمغرب، الذي عبر عنه إسلاميو حركة مجتمع السلم الجزائرية على لسان رئيسها، عبد الرزاق مقري، اتجهت الأنظار صوب حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي، الذي يتقاسم معه المرجعية نفسا، ما سيعبر عنه إزاء هذا الأمر.

ومر أسبوع، حتى الآن، على عملية الكركارات، التي نفذتها القوات المسلحة الملكية في المعبر الحدودي مع موريتانيا، والتي دفعت “حمس” الجزائرية للتعبير عن موقفها المؤيد لطرح الجبهة الانفصالية، ولم يصدر أي موقف من حزب العدالة والتنمية إزاء ما عبر عنه الجزائر.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: “في قضايا الوطن، مهما كانت هوية الحزب، وأي بلد عبر عن موقف ضد الوحدة الوطنية كل الأحزاب المغربية تكون معنية به”.

وأضاف العمراني، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن المنطق، الذي يقول إن الإسلاميين معنيون بالأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، والاشتراكيون بذوي الهوية الاشتراكية منطق “غير سليم، وإذا كان حزب يميني، أو يساري في هذا البلد، أو ذاك عبر عن موقف ضد الوحدة الوطنية، فإن حزب العدالة والتنمية معني بهذا الموقف كباقي الأحزاب المغربية”.

وأكد العمراني أن حزب العدالة والتنمية سطر برنامجا للتعاطي مع قضية الوحدة الترابية بناء على المستجدات، التي تعرفها، مبرزا أن من ضمن نقاطه “مبادرات تواصلية مع أحزاب من خارج المغرب”، رفض أن يقدم أي تفاصيل حول هذه الأحزاب، والدول التي تنتمي إليها، واكتفى بالقول “لكل حادث حديث”.