الداخلية تعلن اعتقال 37 مطلوباً بينهم بتهمة 'الارهاب' في ديالى

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال 37 مطلوباً بينهم بتهمة "الارهاب" في محافظة ديالى. وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القاء القبض على (37) مطلوبا خمسة منهم وفق المادة 4 ارهاب في ديالى"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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