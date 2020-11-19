إنقاذ امرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر الفلوجة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من شرطة الأنبار تنقذ حياة امرأة حاولت الانتحار من أعلى جسر الفلوجة وتمت السيطرة على الموقف من قبل احد الضباط".

وأضاف المصدر، أنه "لدى الاستفسار منها عن سبب محاولتها الانتحار، تبين أنها قادمة في هذا اليوم من منطقة اللطيفية الى الفلوجة، وكانت تبحث عن مصدر زرق عيش كونها يتيمة الأبوين ولم تجد عملاً".

