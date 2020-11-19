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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول أوروبي: سلوك تركيا شرق المتوسط يناقض القانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن سلوك تركيا في منطقة شرق المتوسط يناقض القوانين الدولية.
تصريح بوريل جاءت على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس، لتعزيز وقف التصعيد في ليبيا من خلال عملية إيريني والتصدي لتصرفات أنقرة شرق المتوسط.
والخميس، طالبت ألمانيا، تركيا بوقف الاستفزازات شرق البحر المتوسط لتتجنب العقوبات الأوروبية المتوقعة في قمة ديسمبر/كانون الأول المقبل.
الأمر نفسه تحدث عنه وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، محذرا الأحد من "عقوبات اقتصادية محتملة" من قبل الاتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية".
وبعد سلسلة من الخلافات، أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة "غير المقبولة أبدا" في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في ديسمبر/كانون الأول.
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