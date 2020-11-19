شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال ينعى ابنة عم رئيس مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ابنة عمه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي وافتها المنية، داعيا المولى أن يتغمدها برحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وجاء ببرقية العزاء " يتقدم الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسي، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، في وفاة المغفور لها بإذن الله ابنة عمه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يُشار إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن فاز بمنصب رئيس مجلس الشيوخ، وذلك خلال الانتخابات التي اجريت في الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي عقدت 18 أكتوبر الماضى.