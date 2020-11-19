المغرب يستعد لإفراغ الكركارات من سيارات غير قانونية ومطالب للحكومة الموريتانية بتسهيل إدخالها

لا تزال السلطات المغربية تواصل عملية تمشيط محيط معبر الكركارات، بعد عملية تحريره، واستعادة حركة النقل الطبيعية فيه بين المغرب، وموريتانيا، وذلك بإفرغ المنطقة من السيارات المهربة.

وقال مواطنون موريتانيون إن السلطات المحلية المغربية في عمالة أوسرد، والمديرية الإقليمية للجمارك، والضرائب غير المباشرة بالداخلة، والآمر بالصرف بالمركز الحدودي الكركرات، أمهلتهم يومين، لسحب سياراتهم المركونة في منطقة الكركارات على الحدود الموريتانية، بإدخالها إلى لموريتانيا، أو سحبها بالقوة إلى داخل المغرب، لتطبيق إجراءت المصادرة عليها.

وقالت وسائل إعلام موريتانية إن ملاك السيارات، وأغلبهم مواطنون موريتانيون، وجهوا نداء استغاثة إلى صاحب القرار فى بلادهم ناشدوه التدخل لتسهيل إدخالها إلى موريتانيا قبل انتهاء المهلة المغربية، وخسارة كل شيئ.

وتحتوي منطقة الكركارات فى الساحة المعروفة ”قندهار” على حوالي 600 سيارة عادية، ورباعية الدفع، وأطنانا من قطع الغيار، والخردة، لم يستطع أصحابها إدخالها إلى موريتانيا، نظرا إلى ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية فى موريتانيا على السيارات، التي يتجاوز تاريخ صناعتها 8 سنوات.