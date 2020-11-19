معتقل على خلفية قضايا الإرهاب ينتحر باستخدام جلباب في سجن آسفي

أعلنت إدارة السجن المركزي مول البركي في آسفي، اليوم الخميس، عن انتحار معتقل على ذمة قانون مكافحة التطرف والإرهاب، مستخدما جلبابا بربطه في شباك نافذة غرفته.
وفور اكتشاف الحادثة، قالت إدارة السجن إن الموظفين المكلفين بالحراسة في الحي، حيث يقطن المعني بالأمر، نقلوه إلى مصحة المؤسسة، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له، إلا أنه فارق الحياة، على الرغم من تدخل الفريق الطبي للمؤسسة.
وأوضحت الإدارة نفسها أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك بالوفاة، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
من جانبها، نعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، المعتقل عبد المالك بوزكارن، واصفة سجن مول البركي بالسجن “سيء الذكر”.
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