بني ملال.. الممرضون يحتجون أمام مديرية الصحة ويطالبون بالتعويض عن الأخطار المهنية- صور

خاض الممرضون، وتقنيو الصحة في جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تزامنا مع إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، قررته التنسيقية الوطنية للممرضين في المغرب.

وأوضح محمد الزهراوي، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين، وتقنيي الصحة في المغرب لـ”اليوم24″، “أن الممرضين مضطرين إلى الاحتجاج مرة أخرى تنزيلا للبيان الوطني لحركة الممرضين، الذي قرر خوض إضراب وطني، يومي 19 و20 من الشهر الجاري، وقفات احتجاجية أمام مديريات وزارة الصحة، بمختلف جهات المملكة”.

وأضاف المتحدث ذاته أن الممرضين يطالبون بالإنصاف، والتعويض عن الأخطار المهنية، وأن جائحة كورونا أكدت مطالب الحركة، إذ أصيب أزيد من 1300 ممرض بكورونا، ما يؤكد ضرورة الاستجابة لمطالب الحركة.

وأشار الزهراوي إلى أن وزارة الصحة تمارس حيفا في حق فئة ممرضي وتقنيي الصحة، التي تقدم خدمة كبيرة في مستشفيات البلاد وأن الاحتجاجات مستمرة حتى تحقيق كافة مطالب الحركة.