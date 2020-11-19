“أنا حامض”.. كوميديون في كليب يوضح أثر الاستهزاء والتنمر عليهم- فيديو

عبر فنانون كوميديون مغاربة بلسان زميلهم، سيف الدين ستيف، عن آثار الاستهزاء، أو التنمر عليهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديو كليب لأغنية من صنف “الصلام”، بعنوان “أنا حامض”.

وشارك في العمل، الذي أنجزه سيف الدين ستيف، كل من غاني القباج، وهيثم مفتاح، وزهير زائر، والكوميدي أسامة رمزي، والثنائي إدريس، ومهدي.

ورد الفنانون على التعليقات الجارحة، وغير المقبولة والسب، والشتم الذي يتعرضونه له على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كليب “أنا حامض”، باعتبار كلمة “حامض” الأكثر استخداما للاستهزاء، والتنقيص من الفنانين.

واختار سيف الدين ستيف التعبير في كلمات عمله عن الأثر النفسي للتمنر، والاستهزاء على الفنان، وعطائه الفني.