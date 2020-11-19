وجد منتحرا في مقر سكنه.. سفارة فرنسا تنعي قنصلها في طنجة وتشكر المتضامنين

أكدت سفارة باريس في الرباط، اليوم الخميس، وفاة القنصل العام الفرنسي في طنجة، الذي عثر على جثته فجرا معلقة بحبل داخل مسكنه، فيما يرجح أنها عملية انتحار.

ونعت السفارة على حسابتها في مواقع التواصل، المسؤول القنصلي، دونيس فرانساوا، مؤكدة وفاته، اليوم، وأن جميع العاملين في السفارة يشاطرون عائلته، وأقرباءه، وأصدقاءه أحزانهم، وتتقدم لهم بأحر التعازي.

وعبرت السفارة، في المنشور ذاته، عن شكرها لجميع من عبروا عن تضمامنهم في هذا الحادث الأليم.

وكان موظفو القنصلية قد عثروا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جثة المسؤول الفرنسي في مدينة طنجة، فيما استنفرت السلطات المحلية عناصرها، التي حلت في مكان الحادث.

وتشير المعطيات الأولية إلى فرضية انتحار الديبلوماسي الفرنسي، الذي تم تعيينه حديثا في عاصمة البوغاز، وهو ما أكدته بعض المصادر، التي أوردت أنه “استعمل خيطا للانتحار داخل بيته، حيث يقطن بمفرده”.

وكان القنصل الفرنسي يعيش مشاكل خاصة، وتقدم بطلب اعفائه من مهامه لسفير فرنسا، وسلطات بلاده، بعد أسابيع قليلة من تعيينه قنصلا في طنجة.