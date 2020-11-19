شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب على تويتر يوقل إن محاميه يعتزمون عقد مؤتمر صحفي اليوم والان مع التفاصيل

الخميس 19 نوفمبر 2020 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إن محاميه يعتزمون عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم الخميس.

ويواصل ترامب حملته القانونية متحديا فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الثالث من نوفمبر. ولم يوضح ترامب من من محاميه سيرأس المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، لكنه أشار إلى أنهم سيمهدون "طريقا واضحا جدا ويعتد به للفوز" الذي قال أغلب الخبراء القانونيين إنه أمر مستبعد.

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