شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تضع شروطاً لاستئناف مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل
أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بيانا حول الاجتماع الذي عقد اليوم، عبر تقنية الفيديو بين السودان ومصر وإثيوبيا لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى المتعثرة.
وأكد البيان تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي وعدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، مطالباً بالعودة للاتحاد الأفريقي باعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسيا.
وأشار البيان إلى أنه بالرغم من توضيح السودان لموقفه إلا أنه وفي مخالفة إجرائية واضحة من رئيسة الاجتماع مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة عشرة أيام قادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان تضع شروطاً لاستئناف مفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.