شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تضع شروطاً لاستئناف مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة الري والموارد المائية السودانية، بيانا حول الاجتماع الذي عقد اليوم، عبر تقنية الفيديو بين السودان ومصر وإثيوبيا لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى المتعثرة.

وأكد البيان تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي وعدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، مطالباً بالعودة للاتحاد الأفريقي باعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسيا.

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من توضيح السودان لموقفه إلا أنه وفي مخالفة إجرائية واضحة من رئيسة الاجتماع مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة عشرة أيام قادمة.