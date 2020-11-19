السماوة يرد على قرار استقالة مدربه

وقدم عبد الحسين استقالته في وقت سابق اليوم الخميس، عازياً ذلك لاسباب خاصة.

وفي هذا الصدد ذكر النادي في بيان ان "مجلس إدارة نادي السماوة الرياضي يرفض إستقالة مدرب فريق كرة القدم الكابتن غالب عبد الحسين و التمسك بخدماتهِ بجدية".



واضاف ان "عبد الحسين سيقود الوحدة التدريبية للفريق يوم غدٍ الجمعة تحضيراً لمباراة نفط ميسان في دوري الكرة الممتاز ".

تجدر الاشارة الى ان فريق السماوة غادر بطولة الكأس، حيث لم يخض مباراته امام الشرقاط في دور الـ32.