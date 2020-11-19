اندلاع حريقين في بغداد احدهما داخل سوق شعبية

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريقين في بغداد احدهما داخل سوق شعبية في الشعلة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق داخل سوق الساحة في مدينة الشعلة وحادث حريق اخر داخل جزيرة الاعراس". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "تم اخماد حادث حريق داخل فندق في شارع السعدون وتم انقاذ عدد من النزلاء دون اصابات".

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