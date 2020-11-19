كمبش والجنابي يناقشان إعداد خطط ناجحة لتخطي الأزمات الحالية

بحث رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش وعضو مجلس النواب مها الجنابي، الخميس، إعداد خطط ناجحة لتخطي الأزمات الحالية.

وقال ديوان الوقف السني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الديوان يواصل لقاءاته بأعضاء السلطة التشريعية لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، اذ استقبل مكتبه في بغداد النائب مها الجنابي لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المشتركة من ضمنها الكيفية التي يتم بها إعداد خطط ناجحة لتخطي الأزمات الحالية التي يمر بها عراقنا الحبيب"، موضحاً "كما جرى مناقشة تفعيل دور ديوان الوقف السني ومشاركته بشكل فاعل في تقديم الحلول والمساعدات للأزمات التي تمر بها البلاد لاسيما الصحية والاقتصادية".