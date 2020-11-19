عبدو ياغي يفوز ببرنامج 'ذا فويس سينيور' كأجمل صوت (فيديو)

ووصل إلى الحلقة الأخيرة التي عرضت ليل أمس الأربعاء أربعة متبارين هم: المصرية ميرفت كامل، والمغربية سعاد حسن، واللبنانيان عبدو ياغي وفيصل حلاق.
وكان قد شارك في المسابقة 16 مشتركا. وكان على كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم أن يختار موهبتين من الأصوات الذهبية الأربعة التي انتقلت معه إلى هذه المرحلة.
وفي الختام، نال عبدو ياغي من فريق الفنان ملحم زين أعلى الدرجات، واعتبرت الفنانة سمير سعيدة أن صوته "أعاد لنا عبق الزمن الجميل".
أما الفنانة نجوى كرم فرأت أن أهم ما ميز هذه التجربة هو إصرار المتبارين على الوجود الفني والأمل والفرح.
واعتبر هاني شاكر أن البرنامج كان "عيدا للمدربين والمتدربين معا، لنا ولهم وحشعرنا أنه طالما هناك غد هناك أمل، علمتمونا الكثير في ذا فويس سينيور".
وبدوره اعتبر الفنان ملحم زين أن البرنامج بكامله نشر رسالة فرح للوطن العربي وأكد أن الفن ليس له عمر.
ولدى ياغي تجارب فنية عديدة منذ أن اشترك في برنامج "استديو الفن" عام 1972، وشارك في مسرحيات للأخوين رحباني، وروميو لحود، ومن أبرز أغنياته "يا بو السواعد" و"ليلى يا ليلى يا بنت الناس" و"وحدي أنا والكاس" و"بدي. بدي" وغيرها.
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