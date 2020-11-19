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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: نتيجة الانتخابات ستتغير ونحن على مسار الفوز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نتيجة الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، وأسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، ستتغير لصالح الجمهوريين مع اكتشاف آلاف الأصوات لم تحسب في جورجيا.
وأضاف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، الخميس: إن "فريق المحامين سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الطعون على نتيجة الانتخابات مساء اليوم، ونحن في المسار الصحيح نحو الفوز".
ويصر ترامب على عدم قبول الهزيمة، ويواصل الادعاء دون تقديم دليل، على وجود تزوير شاب العملية الانتخابية، وحرمته من الولاية الرئاسية الثانية.
ورفعت حملة ترامب سلسلة من القضايا، بزعم أنه لم يُسمح لمراقبين من الحزب الجمهوري الدخول لمراقبة تعداد الأصوات الانتخابية في ولايات مهمة كان التنافس فيها قويا.
وأدى رفض دونالد ترامب الإقرار بالهزيمة إلى زيادة المخاوف بشأن قدرة الإدارة الأمريكية على مواجهة معدلات الإصابة المطردة بمرض كوفيد-19.
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